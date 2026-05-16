بنك مصر يحصد جائزتي «التميز فى المدفوعات» و«الابتكار المصرفى فى مصر»

تُوِّج بنك مصر بجائزتى «التميز فى المدفوعات» و«الابتكار المصرفى فى مصر لعام 2026»، ضمن فعاليات مؤتمر Finnovex Egypt 2026 فى دورته السادسة والثلاثين، والذى انعقد مؤخرًا تحت شعار «تحفيز ثورة التكنولوجيا المالية فى مصر: التمويل الذكى يلتقى بالتحول التنظيمى».

وقد جرى توزيع الجوائز خلال احتفالية كبرى أُقيمت بحضور نخبة من قادة الأعمال، حيث تم تكريم المؤسسات التى أظهرت مستويات متميزة من الأداء والابتكار فى مختلف القطاعات. وجديرًا بالذكر أن هذه الجوائز تُمنح لأفضل المؤسسات بناءً على تقييم شامل لأدائها، وفقًا لمجموعة من المعايير المتخصصة المرتبطة بالأداء المؤسسى والاستراتيجية المتبعة، وذلك من خلال تقييم نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وقد تسلّم المهندس وليد الأسيوطى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببنك مصر، ومحمود النشرتى، رئيس المدفوعات والقنوات الرقمية ببنك مصر، جائزة «التميز فى المدفوعات فى مصر لعام 2026». كما تسلّم المهندس وليد الأسيوطى جائزة «الابتكار المصرفى فى مصر لعام 2026»، وتم أيضًا تكريمه بمنحه «جائزة الريادة التكنولوجية لعام 2026»، تقديرًا لجهوده المتميزة ودوره البارز فى دعم مسيرة التحول الرقمى.

وتأتى هذه الجوائز تقديرًا للدور الريادى للبنك فى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، حيث يواصل ترسيخ مكانته كقائد فى توسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز انتشارها عبر مختلف القطاعات. كما يحقق البنك ريادة واضحة فى سوق البطاقات، مدعومة بابتكار مستمر فى المنتجات والخدمات، إلى جانب التوسع فى تقديم حلول دفع متقدمة تسهم فى رفع كفاءة وسرعة تنفيذ المعاملات، وتدعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

ويواصل البنك قيادة التوسع فى تبنى منظومة المدفوعات اللحظية، مع لعب دور محورى كشريك استراتيجى لأكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية ومقدمى خدمات الدفع ومشغلى المحافظ الإلكترونية، بما يعزز تكامل المنظومة الرقمية.

كما يرسخ البنك مكانته كمبادر فى تبنى أحدث الممارسات، بما يعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية متطورة تلبى تطلعات العملاء وتواكب متطلبات المستقبل، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

كما تُعد جائزة الابتكار المصرفى تتويجًا لجهود البنك فى تطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية، مثل خدمات الموبايل البنكى للأفراد والشركات، والحلول المبتكرة لتحويلات المراسلين من الخارج والحوالات الخارجية، وغيرها من الخدمات الرقمية المتطورة. وتُعد هذه الجائزة ترسيخًا للإنجاز الذى سبق أن حققه البنك بكونه البنك الوحيد فى مصر المُدرج كمرجع عالمى لدى إحدى كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

كما يأتى هذا التقدير مواكبًا لحصول المهندس وليد الأسيوطى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببنك مصر، على جائزة جديدة ضمن فعاليات قمة IDC لرؤساء تقنية المعلومات 2026 فى نسختها الحادية عشرة، والتى انعقدت تحت شعار «صعود الأنظمة الوكيلة (Agentic Systems)»، حيث فاز بجائزة IDC للتميّز لرؤساء تقنية المعلومات، إلى جانب تكريمه من IDC لانضمامه كعضو بالمجلس الاستشارى لـIDC مصر، تقديرًا لدوره البارز فى مسيرة التحول الرقمى وتبنّى أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة.