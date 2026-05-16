تفش جديد لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية يودي بحياة 80 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 80 حالة وفاة في منطقة إيتوري شرق البلاد، نتيجة تفش جديد لفيروس «إيبولا»، فيما قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم التأكد من تفشي الفيروس.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قالت وزارة الصحة الكونغولية إنها سجلت 246 حالة اشتباه في إصابة حتى الآن. وكانت الحالة الأولى المشتبه بها لممرضة توفيت في المركز الطبي الإنجيلي في بونيا بعد ظهور أعراض شملت الحمى والنزف والقيء والهزال الشديد.

وأفادت الحكومة الكونغولية بأنها فعّلت مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة، وعززت مراقبة الوباء والاختبارات، وأمرت بنشر فرق الاستجابة على وجه السرعة.

وذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي أعلى هيئة للصحة العامة في إفريقيا، في بيان أنها ستعقد اجتماعًا طارئًا مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين، لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حوالي 246 شخصًا يشتبه في إصابتهم مع تسجيل عشرات الوفيات، معظمها في منطقتي مونجوالو وروامبارا الصحيتين.

وتابعت: "تشعر المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالقلق إزاء خطر انتشار المرض بشكل أكبر، بسبب طبيعة ‌المدن في بونيا وروامبارا وحركة السكان الكثيفة والتنقلات المرتبطة بالتعدين في مونجوالو».

- سلالة جديدة من إيبولا

وذكرت المراكز أن النتائج الأولية تشير إلى وجود سلالة أخرى من الفيروس غير سلالة «زائير»، وإن جهود فحص تسلسل الحمض النووي جارية لتحديد السلالة.

وأعلن وزير الصحة الكونغولي سامويل روجر كامبا مولامبا في بيان، أن العينات المختبرة الخميس، أكدت ثماني حالات إصابة بسلالة «بونديبوجيو» من فيروس «إيبولا» في المناطق الصحية في روامبارا ومونجوالو وبونيا.

وقال جان جاك مويمبي، عالم الفيروسات الكونجولي الذي شارك في اكتشاف فيروس «إيبولا»، ويرأس المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في كينشاسا، لوكالة «رويترز»، إن جميع وقائع تفشي المرض السابقة بالكونجو البالغ عددها 16، باستثناء واحدة، ناجمة عن سلالة زائير.

وأضاف أن تحديد سلالة مختلفة سيزيد جهود الاستجابة تعقيدًا، إذ يتم تطوير العلاجات واللقاحات الحالية لمكافحة سلالة «زائير».

وقال جان كاسييا، المدير العام للمراكز في البيان: «نظرًا للحركة السكانية الكثيفة بين المناطق المتضررة والدول المجاورة، فإن التنسيق الإقليمي السريع أمر ضروري».

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ‌تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، إلى أن المنظمة علمت بوجود حالات مشتبه بها في الخامس من مايو، وأرسلت فريقًا إلى إيتوري للمساعدة في التحقيق، في حين جاءت العينات التي تم جمعها سلبية في البداية.

وأضاف تيدروس، أن مختبرًا في كينشاسا أكد وجود حالات إيجابية الخميس، وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة الآن 13 حالة.

ويستوطن فيروس «إيبولا»، وهو مرض نادر، ولكنه في كثير من الأحيان يكون مميتًا، في الغابات المدارية الشاسعة في الكونغو الديمقراطية. وينتقل عن طريق ملامسة الدم أو سوائل الجسم الأخرى، ويسبب أعراضًا منها الحمى وآلام الجسم والإسهال.