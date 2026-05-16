تقرير: إجبار سفينة مملوكة لصينيين على دخول المياه الإيرانية

أفادت تقارير، اليوم السبت، بأنه تم خلال الأسبوع الجاري الاستيلاء على سفينة ترفع علم هندوراس، ومملوكة لجهات صينية، وكانت راسية قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أنه تم توجيهها نحو المياه الإيرانية.

وأكدت شركة "سينوجاردز" الصينية الخاصة للخدمات الأمنية، والتي كانت تدير السفينة "هوي تشوان" كمنصة عمل بحرية، أنه تم إبلاغها "عبر قنوات رسمية" بأن السلطات الإيرانية اقتادت السفينة إلى مياهها الإقليمية من أجل تدقيق الوثائق والتأكد من امتثالها الاشتراطات القانونية.

وأكدت الشركة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، عدم وجود أي مؤشر على وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مشددة على أنها تتعاون بشكل كامل مع الجهات المعنية.

من جانبها، أوضحت حكومة هندوراس "الدولة التي ترفع السفينة علمها" أن على متن السفينة 17 فردا من الطاقم، وهم من جنسيات نيبال وميانمار وفيتنام وسريلانكا.

ويأتي هذا الحادث في وقت شدد فيه مسئول إيراني بارز على سيطرة بلاده على مضيق هرمز، فيما أعلن مسئول إيراني آخر أن لطهران الحق في الاستيلاء على ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت استولت الشهر الماضي على سفن في خليج عمان.

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أمس الجمعة، أن بلاده نجحت في تأمين عودة 11 باكستانياً و20 إيرانياً كانوا على متن تلك السفن، مضيفا، "جميع الأفراد بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة".