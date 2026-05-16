أرسنال يستهدف ضم جوليان ألفاريز في الصيف

يجهز نادي أرسنال الإنجليزي عرضًا قويًا للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع «فوتبول ترانسفيرز» أن هناك اتصالات أولية جرت بين إدارة أرسنال وممثلي اللاعب، من أجل معرفة مطالب ألفاريز والشروط المالية المطلوبة من جانب أتلتيكو مدريد.

وأوضح التقرير أن المدرب ميكيل أرتيتا يرغب في استخدام اللاعب الأرجنتيني بمركز الجناح الأيسر، وليس كمهاجم صريح، خاصة مع احتمالية رحيل الثنائي لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي بعد تراجع مستواهما هذا الموسم.

وأشار الموقع إلى أن ألفاريز يمنح أرسنال حلولًا هجومية متعددة بفضل سرعته وقدرته على المراوغة والتسديد القوي.