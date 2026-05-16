مهرجان كان يُفاجئ جون ترافولتا بمنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية

فوجئ النجم الأمريكي جون ترافولتا خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي اليوم الجمعة، عندما تم منحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية تقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجازات.

وقال نجم فيلمي "بالب فيكشن" و"جريس" إنه لم يتوقع هذا التكريم، وبدا عليه التأثر الشديد، مضيفاً بعفوية: "لا يمكنني تصديق ذلك. هذا يفوق جائزة الأوسكار".

وتسلم ترافولتا، 72 عاما، الجائزة قبل فترة قصيرة من عرض أول فيلم روائي من إخراجه، "بروبللر وان واي نايت كوتش"، والذي تستند قصته إلى كتاب للأطفال ألفه ذات يوم لابنه جيت الذي توفي عام 2009.

ويحكي الفيلم قصة طفل في الثامنة من عمره في أول رحلة جوية له، وهو موضوع قريب إلى قلب ترافولتا نظرا لكونه شغوفا بالطيران.

يُذكر أن ترافولتا حقق شهرة عالمية في أواخر سبعينيات القرن الماضي من خلال أفلام مثل "حمى ليلة السبت" و"جريس".

وتأتي هذه الجائزة لتكون بمثابة لحظة اكتمال الدائرة، حيث كان فيلم "بالب فيكشن" من إخراج كوينتن تارانتينو وبطولة ترافولتا في دور القاتل المأجور فينسنت فيجا، قد فاز بالسعفة الذهبية في المهرجان ذاته عام 1994.