حريق محدود داخل مصنع أخشاب بالعاشر من رمضان

شهدت المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، منذ قليل، اندلاع حريق محدود داخل أحد مصانع الأخشاب، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق تحسبًا لوجود أي إصابات أو حالات اختناق.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.