ريال مدريد يفوز على أوفييدو بثنائية في الليجا

تغلب نادي ريال مدريد على ضيفه، ريال أوفييدو بهدفين دون رد، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء الفوز ليصالح به الريال جماهيره بعد فترة متوترة من الأحداث، حيث شهدت الفترة الماضية مشاجرة بين ثنائي الفريق فيدريكو فالفيردي وزميله أوريلين تشواميني، والتي على إثرها قرر النادي إيقافهما.

ثم جاءت الخسارة أمام برشلونة في ملعب كامب نو، وتأكيد تتويج الفريق الكاتالوني باللقب، لتؤكد على عمق الأزمة في النادي الملكي الذي خرج من الموسم بدون تحقيق أي لقب.

وتقدم ريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 44، ثم أضاف جود بلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 80.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فريق ريال أوفييدو عند 29 نقطة في المركز العشرين والأخير، وهو الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية.