السيطرة على حريق مصنعي بويات وكرتون بالعاشر من رمضان

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء الكامل من تداعيات الحريق الذي نشب بمصنعي بويات وكرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة التامة على الحريق والانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد ورفع آثار الحادث.

وأكد المحافظ، في بيان له، أن الجهود المكثفة التي شاركت فيها الأجهزة التنفيذية والأمنية وقوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف أسهمت في احتواء الموقف ومنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى استقرار حالتهم الصحية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الحصيلة النهائية للحادث أسفرت عن إصابة 21 شخصًا بإصابات متفرقة، دون تسجيل أي حالات وفاة، لافتًا إلى استمرار متابعة الحالات المصابة بمستشفى العاشر الجامعي حتى تماثلهم للشفاء.

وشدد المحافظ على استقرار الأوضاع داخل المنطقة الصناعية، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية والتأمينية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.