حقق فريق الاتحاد الفوز على الاتفاق بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري السعودي.

وكان المهاجم المصري أحمد حسن كوكا على مقاعد بدلاء الاتفاق ولكنه شارك بديلًا في الدقيقة 80.وافتتح حسام عوار التسجيل مبكرًا للاتحاد في الدقيقة 2، وأضاف موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 25 قلص الاتفاق الفارق في الدقيقة 25 عن طريق خالد الغنام.

وعاد موسى ديابي لتسجيل هدفه الثاني والثالث للاتحاد في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، ليقترب أكثر من مركز مؤهل لملحق نخبة أسيا الموسم المقبل، بينما يقع الاتفاق في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 49 نقطة.