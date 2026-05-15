جويانا تضغط على فنزويلا بشأن إطلاق نار على الحدود

طالبت جويانا اليوم الخميس فنزويلا بالتحقيق فيما قالت إنهما حادثتا إطلاق نار استهدفتا مؤخرا قوات من جويانا على طول الحدود المشتركة بين البلدين، من بينهما حادث أدى إلى إصابة جندي.

وجاء في مذكرة احتجاج صادرة عن وزارة خارجية جويانا أن الهجومين وقعا في وقت سابق من الشهر الجاري واستهدفا جنودا كانوا يقومون بدوريات على نهر كويوني. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من مثول البلدين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتقديم مرافعات في نزاع يتعلق بمنطقة غنية بالمعادن والنفط تشكل نحو ثلثي أراضي جويانا وتطالب فنزويلا بالسيادة عليها.

وقالت قوة دفاع جويانا في بيان إن أحد الهجومين أسفر عن إصابة جندي بطلقتين ناريتين في ساقه. وأضافت سلطات جويانا أنها سجلت حوادث إطلاق نار مماثلة خلال العامين الماضيين، من بينها حادث أدى إلى إصابة ثمانية جنود.

وأوضح الجيش أن الجنود ردوا بإطلاق النار في جميع الحالات.

كما دعت مذكرة الاحتجاج حكومة فنزويلا إلى اتخاذ خطوات لمنع وقوع هجمات مستقبلية ضد المدنيين والعسكريين من جويانا.

ولم يرد المكتب الصحفي للحكومة الفنزويلية على الفور على طلب للتعليق.