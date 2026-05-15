قال الدكتور محي حافظ، وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن "مصر دولة قوية ومصنفة ضمن دول العالم المتقدم في صناعة الأدوية المثيلة"، مشيرا إلى أنها تتبوأ مكانة دولية كبيرة الـ 22 أو الـ 23 عالميا، وتمتلك القدرة على تصنيع أي دواء موجود في العالم.

وأضاف خلال تصريحات عبر "إكسترا نيوز"، أن التحدي الحالي يكمن في آليات التمويل، بعد مراحل التعويم المختلفة "التي أثرت بدون شك على السيولة المحلية بشكل كبير وكذلك السيولة الأجنبية، وبالتالي لم يعد هناك فوائض استثمارية كبيرة تتيح لنا أن نبدأ في مشروعات قومية عملاقة لتغطية الجزء غير الموطن".

ولفت إلى أن مصر تنتج 91% من احتياجاتها الدوائية محليا من حيث الكم، بينما تمثل الـ 9% المستوردة نحو 25% إلى 30% من القيمة الإجمالية للاستهلاك، مؤكدا أن التوجه الآن نحو توطين الـ 9% ولكن "من المستحيل الوصول إلى 100%".

ورد على تساؤل حول "عقدة الخواجة" وتفضيل الدواء المستورد، قائلا: "الخواجة أصبح موجودا في مصر، أكبر 10 شركات عالمية تصنع أدويتها على الأراضي المصرية، وتُدار بالكامل بكفاءات وخبرات مصرية، بل إن جزءا من رؤوس أموالها مصري، وهو ما يجعلها شركات وطنية مثل الشركات المحلية".

ونوه إلى حصول هيئة الدواء المصرية على "مستوى النضج الثالث" من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن هذا الإنجاز لم تحققه سوى 18 دولة في العالم.

وأكد أن تقليص نسبة الاستيراد من 9% إلى 2% سيحقق عوائد اقتصادية عظيمة، مشيرا إلى أن الخطة تشمل أيضا توطين صناعة "خامات الأدوية" وقرب افتتاح مصانع متخصصة لها.