نقابة المهن التمثيلية تُخلّد اسم الفنان الراحل ياسر صادق على القاعة الكبرى بالنادي

شهد نادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة، مساء الخميس، احتفالية خاصة لتكريم اسم الفنان الراحل ياسر صادق، بإطلاق اسمه على القاعة الكبرى بالنادي، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته البارزة في المسرح والدراما المصرية.

وأُقيمت الاحتفالية تحت رعاية الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي حرص على التواجد في هذه الليلة الاستثنائية التي حملت الكثير من المعاني الإنسانية والفنية، تأكيدًا على قيمة الفنان الراحل وما قدمه للحركة المسرحية والثقافية في مصر على مدار سنوات طويلة.

وبدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم وثائقي من إخراج كريم الشحري، استعرض أبرز المحطات الفنية في مشوار الفنان ياسر صادق، منذ بداياته وحتى أهم أعماله التي تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور. كما تضمن الفيلم شهادات مؤثرة لعدد من النجوم والفنانين من أبناء جيله وأصدقائه وتلاميذه، الذين تحدثوا عن تأثيره الفني والإنساني الكبير.

وشهدت الأمسية حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام وأعضاء النقابة، في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي، والفنانة عايدة فهمي، والفنان محمد رياض، والفنانة منال سلامة، والفنان أحمد سلامة، والفنان ميدو عادل، والفنانة حنان شوقي، والفنان أيمن عزب، والفنان فتوح أحمد، والفنان محمد محمود، والفنان شريف خير الله، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

وجاءت هذه الخطوة تكريمًا لمسيرة فنية ثرية للفنان ياسر صادق، الذي استطاع عبر أعماله المسرحية والدرامية أن يحجز مكانة خاصة في قلوب جمهوره وزملائه، لما عُرف عنه من التزام فني وثقافي، إلى جانب دعمه الدائم للأجيال الجديدة من الفنانين.

وأكد الحضور أن إطلاق اسم الفنان ياسر صادق على القاعة الكبرى بالنادي لا يُعد مجرد تكريم رمزي، بل رسالة تقدير حقيقية لفنان عاش مخلصًا للفن، وقدم أعمالًا وتجارب ستظل محفورة في ذاكرة المسرح المصري لسنوات طويلة.

وتحوّلت الليلة إلى حالة من المحبة والامتنان، حيث استعاد الحاضرون أبرز المواقف والذكريات الفنية والإنسانية التي جمعتهم بالفنان الراحل، في مشهد يعكس قيمة الوفاء، ويؤكد أن أصحاب البصمة الحقيقية يظلون دائمًا حاضرين في ذاكرة الفن والجمهور.