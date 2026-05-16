مصادر باكستانية رسمية للعربية: إسلام آباد تسعى لمواصلة عملية الوساطة بكل جدية

أفادت مصادر باكستانية رسمية لقناة «الحدث العربية»، اليوم السبت، بأن إسلام آباد تسعى لمواصلة عملية الوساطة بكل جدية.

وقالت المصادر إن إسلام آباد تسعى لإقناع طهران وواشنطن بـ«المرونة» في التفاوض، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي، يزور حاليًا العاصمة طهران.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، سيلتقي نقوي خلال هذه الزيارة «غير المعلنة» بعدد من المسئولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الداخلية.

وسبق لنقوي زيارة طهران برفقة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، لثلاثة أيام في 15 أبريل الماضي، وسط جهود باكستانية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

والجمعة، قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، إن العقبة الرئيسية في محادثات السلام مع الولايات المتحدة هي «الرسائل المتناقضة» الصادرة من واشنطن.

وتجري المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران منذ عدة أسابيع، دون أي مؤشر على قرب التوصل إلى اتفاق. وفي المقابل، ألقت الإدارة الأمريكية باللوم على الرسائل المتناقضة الصادرة عن إيران في بطء تقدم المحادثات.

ونوه في تصريحات لوكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية للأنباء، على هامش اجتماع مجموعة «بريكس» الاقتصادية المدعومة من الصين وروسيا في نيودلهي بالهند، أن «المشكلة الكبرى تتمثل في الرسائل المتناقضة التي نتلقاها من الأمريكيين عبر مختلف التصريحات والمقابلات والمواقف».

وأكد عراقجي، مجددا على أن مضيق هرمز ليس مغلقا أمام «الدول الصديقة»، بل أمام أعداء إيران فقط.

وشدد على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وأضاف: «كلما زادوا (الولايات المتحدة) من تهديداتهم، كلما ازداد فشلهم».