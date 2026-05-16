لاعب سلة الأهلي: الفوز بدوري السوبر تتويج لمجهودنا هذا الموسم

أعرب عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الرابعة ضمن سلسلة بيست أوف فايف، التي أقيمت أمس، الجمعة، على صالة حسن مصطفى.
وأكد طارق في تصريحات رسمية أن الفوز بلقب دوري السوبر هو تتويج لجهود الفريق على مدار الموسم، والعمل الشاق والتركيز الكبير بحثًا عن إضافة المزيد من الألقاب للنادي.
وأضاف لاعب كرة السلة بالأهلي: "واجهنا فريقًا يستحق كل احترام، وقدمنا أقصى ما لدينا خلال المباراة من أجل الفوز باللقب".
وتوج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي ببطولة دوري السوبر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 77-76، في المباراة الرابعة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن سلسلة Best Of 5 للدور النهائي.