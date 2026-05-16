لاعب سلة الأهلي: الفوز بدوري السوبر تتويج لمجهودنا هذا الموسم

أعرب عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر، بعد ‏الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الرابعة ضمن سلسلة بيست أوف فايف، التي أقيمت أمس، الجمعة، على صالة حسن ‏مصطفى.

وأكد طارق في تصريحات رسمية أن الفوز بلقب دوري السوبر هو تتويج لجهود الفريق على مدار الموسم، والعمل ‏الشاق والتركيز الكبير بحثًا عن إضافة المزيد من الألقاب للنادي.

وأضاف لاعب كرة السلة بالأهلي: "واجهنا فريقًا يستحق كل احترام، ‏وقدمنا أقصى ما لدينا خلال المباراة من أجل الفوز باللقب".

وتوج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي ببطولة دوري السوبر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 77-76، في المباراة الرابعة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن سلسلة Best Of 5 للدور النهائي.