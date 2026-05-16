«الكلام على إيه» في المركز الثاني .. و«برشامة» يستقر في المركز الثالث

رغم الجدل الذي صاحب طرح فيلم "أسد"، في دور العرض المصرية، واتهامه عبر مواقع التواصل، بدعم أفكار الأفروسنتريك، إلا أن الفيلم يواصل صدارته لشباك التذاكر، محققا أمس الأول 6 ملايين و372 ألف جنيه، بما يوازي 41 ألف تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته بعد 3 أيام عرض إلى 13 مليونا و402 ألف جنيه، بما يوازي 86 ألف تذكرة.

لكن هل أسد يدعم أفكار الأفروسنترك؟

هذا السؤال أجاب عليه مخرج الفيلم محمد دياب، مؤكدا عبر فيسبوك، أن مصطلح "أفروسنتريك معناه ادعاء أن المصريين الموجودين في مصر حاليا غزاة، وأن الحضارة المصرية أصلها إفريقي قام ببنائها الأفارقة، لافتا إلى أن هذا الكلام "فارغ".

وأكد محمد دياب، أن كل من شاهد "أسد"، رأى أن أول مشهد في الفيلم يتم خطف العبيد من أفريقيا علي يد قراصنة إنجليز وبعدها يتم بيعهم في مصر، وهذا معناه أن العبيد في الفيلم ليسوا من أصل مصري، فهذا المشهد فقط ينسف هذا الاتهام الباطل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الكلام الذي تم تناقله عن أن الفيلم عن ثورة الزنج في العصر العباسي عاري من الصحة ولم يصرح به أي من صناع الفيلم، فالفيلم يتناول فكرة أن مصر في منتصف القرن التاسع عشر كانت أول دولة في المنطقة تلغي العبودية، وكيف كان هذا القرار في حينها زلزال اجتماعي.

وأوضح دياب، أنه شخصياً يعمل على فيلم فرعوني، يكشف وهم فكرة الأفروسنتريك تماماً، وهي قضية مهمة، لذلك على كل الوطنيين الذين يخافون فعلا على مصر من أي مؤامرات، أن يتأكدوا قبل أن يوجهوا اتهامات لمن يقف معهم في نفس الصف.

واختتم دياب تصريحاته، مؤكدا أن صناع فيلم أسد مصريين وطنيين، صنعوا الفيلم بتفاني لمدة 3 سنوات، وتم تصويره بالكامل في مصر بأيادي مصرية، وقدموا منتج بشهادة الجميع يساوي الأعمال العالمية في الجودة.

يذكر أن فيلم "أسد" يشارك فى بطولته كلا من محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدوانى وأحمد داش.

في المركز الثاني جاء فيلم "الكلام على إيه" محققا 3 ملايين و902 ألف جنيه، بما يوازي 24 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 3 أيام عرض 8 ملايين و25 ألف جنيه بما يوازي 51 ألف تذكرة.

تدور أحداث فيلم "الكلام على إيه" في إطار اجتماعي كوميدي والذي يتناول حكاية أربع أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى كأزواج، حيث يواجه كل زوجين تحديا من نوع مختلف في الظروف المحيطة بهم، مما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم بنهاية سيئة.

فيلم الكلام على إيه، من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وبطولة سيد رجب، وانتصار، ومصطفى غريب، وأحمد حاتم، ودنيا سامي، وجيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، وخالد كمال، وآية سماحة.

في المركز الثالث استقر فيلم "برشامة"، محققا 707 آلاف جنيه، بما يوازي 4 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 8 أسابيع عرض إلى 208 ملايين و312 ألف جنيه، بما يوازي مليون و489 ألف تذكرة.

ويحتل الفيلم المركز الثانى فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، بعد أن تخطى الرقم المسجل باسم فيلم "سيكو سيكو" الذى توقفت إيراداته وقت عرضه فى نفس الموسم من العام الماضى عند 185 مليونًا و215 ألف جنيه بعد 10 أسابيع عرض، فيما يحتل المركز الأول فى القائمة فيلم "ولاد رزق – القاضية" بفارق كبير، حيث حقق عند عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، حوالى 260 مليون جنيه، خلال 13 أسبوع عرض.

فيلم "برشامة" من تأليف أحمد الزغبى وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب الذى شارك أيضًا فى الكتابة، وبطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، مصطفى غريب، فاتن سعيد، عارفة عبدالرسول، فدوى عابد وكمال أبورية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى ساخر داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة لطلاب نظام المنازل، حيث تسود حالة من الفوضى، بسبب محاولات الغش، وتدخلات غير تقليدية من بعض أولياء الأمور، ما يؤدى إلى العديد من المواقف الطريفة.

في المركز الرابع، جاء فيلم "سفاح التجمع" محققا، 34 ألف جنيه بما يوازي 261 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 7 أسابيع عرض إلى 21 مليونا و884 ألف جنيه، بما يوازي 148 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وبطولة أحمد الفيشاوي، وصابرين، وسينتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وآية سليم، ومريم الجندي، وتدور أحداثه حول قصة قاتل متسلسل يُدعى كريم، نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته، فوجد ضالته في عصيان عائلته، وبعد سنوات يقيم علاقة مع فتاة جميلة ويبدأ سلسلة جرائم قتل لعدد من النساء.

في المركز الخامس، جاء فيلم "إيجي بست" محققا 27 ألف جنيه بما يوازي 196 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 8 أسابيع إلى 52 مليونا و863 ألف جنيه، بما يوازي 410 آلاف تذكرة.

الفيلم ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد حسني، وﺇﺧﺮاﺝ مروان عبدالمنعم، ويشارك في بطولته أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، ومروان بابلو، وميشيل ميلاد، وأحمد عبدالحميد، فيما تدور أحداثه حول كواليس تأسيس "إيجي بست"، المنصة التي هزت عرش حقوق الملكية في العالم العربي، تنطلق الحكاية من زقاق حي المرج القاهري، حيث يقرر صديقان تحويل شغفهما بالشاشة الكبيرة إلى "تمرد رقمي"، متحديين قوانين الصناعة لبناء إمبراطورية قرصنة بدأت من الصفر وتجاوزت حدود التوقعات.

في المركز السادس والأخير جاء فيلم "فاملي بيزنس" محققا 5 آلاف جنيه بما يوازي 35 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 8 أسابيع عرض إلى 20 مليونا و919 ألف جنيه، بما يوازي 157 ألف تذكرة.

الفيلم من إخراج وائل إحسان، وبطولة محمد سعد، وغادة عادل، وهيدي كرم، ودنيا سامي، وسلوى محمد علي، وأحمد الرافعي، وتدور أحداثه حول عائلة فقيرة تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة من خلال عمليات سرقة بسيطة، لكن الأب يقرر ابتكار خطة مختلفة تقوم على حصول كل فرد من أفراد العائلة على وظيفة في منزل عائلة ثرية، مع إخفاء صلة قرابتهم ببعضهم البعض. ويواجهون باستمرار التناقض الصارخ بين عالمهم وعالم أصحاب العمل.