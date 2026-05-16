بابا الفاتيكان يزور فرنسا في سبتمبر

يضيف بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر رحلة أخرى لجدول سفره لعام 2026 المزدحم بالفعل، حيث سيقوم بزيارة فرنسا في نهاية سبتمبر والتي تشمل زيارة لمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأكد الفاتيكان، اليوم السبت، الرحلة التي سوف تكون في الفترة 25 إلى 28 سبتمبر، والتي سوف تكون رابع رحلة خارجية لليو العام الجاري. وقام ليو برحلة لمدة يوم واحد إلى موناكو في مارس الماضي وزار أربعة دول أفريقية في أبريل، ومن المقرر أن يزور إسبانيا وجزر الكناري في يونيو.

وسوف تعطي زيارة مقر اليونسكو ليو الفرصة للتحدث أمام جمهور عالمي في عام قرر فيه عدم السفر إلى موطنه الولايات المتحدة حيث كان بإمكانه أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة مثلما فعل الباباوات السابقين.