رئيس وزراء باكستان يؤكد التزامه بمجتمع سلمي وشامل في اليوم العالمي للسلام

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، مجددا التزام الحكومة ببناء مجتمع سلمي ومتسامح وشامل، قائلا إن باكستان لا تزال ملتزمة بضمان الكرامة والمساواة والاحترام المتبادل لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الأصل العرقي أو الدين.

وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للعيش معا في سلام، قال رئيس الوزراء إن باكستان انضمت إلى المجتمع الدولي في الاحتفال بهذا اليوم، الذي يلقي الضوء على أهمية تعزيز المجتمعات السلمية والمتناغمة والمتحدة على المستويين الوطني والدولي، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف أن تهيئة بيئة اجتماعية تعزز السلام ليست مجرد جزء من إرث باكستان، لكن أيضا مسئولية دستورية.



