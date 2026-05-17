قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب باعتباره يسار وسط يهتم بملف الدعم العيني، مشيرة إلى أن الدولة تتحدث منذ فترة عن دراسة تحويله إلى دعم نقدي بدعوى وصوله إلى مستحقيه.

وأضافت "عبد الناصر" عبر برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، مساء السبت، أن الحكومة لا توضح في المقابل ما إذا كانت ستتمكن من السيطرة على الهدر أو المشكلات في المنظومة بعد التحول للدعم النقدي، مردفة: "مش بيقولوا إيه مشاكلهم في إنهم يعملوا حوكمة حقيقية ومنظومة مفيهاش مشكلة".

وأكدت أن الهدر خطأ إداري، معتبرة أن الهرم الإداري به مشكلات ممتدة منذ حكومات متعاقبة، مشددة على أن الحل ليس أن يأتي ذلك على حساب المواطن.

وأوضحت أن الدعم العيني المخصص في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 178 مليار جنيه، منها 133 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و36 مليار جنيه للدعم السلعي الذي يحصل عليه المواطنون عبر بطاقات التموين، لافتة إلى أن الرقم الأكبر الذي تسعى الحكومة لتغييره هو الخاص بدعم الخبز.

وتابعت: "العيش ده الناس عايشة عليه، عندنا 60 مليون شخص بياخدوا هذا الخبز المدعوم"، مضيفة أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 30% من المواطنين تحت خط الفقر، وأن كثيرًا من الأسر تعتمد على الخبز المدعوم بشكل أساسي.

وحذرت من أن تحويل الدعم إلى نقدي قد لا يكون كافيًا في ظل التضخم وارتفاع أسعار السلع، مضيفة أن قيمة الدعم النقدي قد لا تمكن المواطنين من شراء الخبز بنفس التكلفة بعد رفع الدعم، خاصة مع استمرار زيادة التضخم، مشيرة إلى أن التضخم في سلة الغذاء قد يكون أحيانًا أعلى من معدلات التضخم العامة المعلنة من البنك المركزي.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل.