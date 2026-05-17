وصف الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأنها مشروع القرن.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، السبت، إن هذه المبادرة جاءت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل القرى المصرية لقرى نموذجية.

ولفت إلى أنهم يعملون على تنفيذ جميع المشاريع التي تحتاجها القرى، بدءًا من البنية الأساسية، والمنشآت الخدمية، مضيفًا أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 27 ألف مشروع بمختلف القطاعات.

وأشار إلى الانتهاء من 23 ألف مشروع، متوقعًا استكمال بقية مشاريع المرحلة الأولى خلال الأشهر القادمة، مضيفًا أنهم يعملون بـ20 قطاعا، منها خدمات الصرف الصحي المتكاملة، محطات المعالجة والرفع والشركات، وخدمات الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المنشآت الخدمية وغيرها.

وأضاف أنهم نفذوا 351 مشروع خدمي، بقطاعات الحماية المدنية، الأسواق، ومواقف سيارات النقل الجماعي الحضارية، مؤكدًا وجود خطط منفصلة لكل قرية ضمن المبادرة.

وأكد: «في خطة محطوطة لكل قرية مبنية على دراسة دقيقة للاحتياجات ومعدلات التغطية بالخدمات ومؤشرات التنمية المختلفة الموجودة بكل قرية ورؤية لكل قرية إحنا عاوزين نوديها لفين».

وأشار إلى أن الـ351 مشروعا خدميا والتي أعلنت عنها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وثيقة الصلة بمبادرة حياة كريمة، وتقضي على بعض المظاهر العشوائية بالتجارة، وخدمات النقل الجماعي، بالإضافة إلى توفير خدمات الحماية المدنية وفق الأكواد المعتمدة بهذا الشأن.

وأكمل: «إحنا أنهينا 351 مشروع وكان توجه الوزارة والمحافظات الحقيقة إن لابد إن المشروعات دي تدخل مرحلة التشغيل الكامل علشان أهالينا يستفيدوا من الاستثمارات اللي تم ضخها».