أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد الإسباني أنه لم ينزعج من تصريحات كيليان مبابي، نجم الفريق، والتي بدت وكأنها هجومًا على مدرب الميرنجي.

وقال ألفارو أربيلوا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "هل تحدثت مع مبابي؟ رأيته للتو، ونصحته بالاسترخاء.. قد يبدو الأمر جديدًا، لكن ما قاله سبق أن ناقشته معه. أتقبله بصدر رحب".

وأضاف المدرب الإسباني: "أعرف شعور اللعب يوميًا ثم عدم المشاركة، أتفهمه، أعلم أنه لم يكن سعيدًا، وهذا يُعجبني.. لن أتفهم لو لم يرغب كيليان في اللعب".

وتابع: "هذا أمر طبيعي تمامًا بالنسبة لي.. بالنظر للوضع، كان من الأفضل له أن يلعب قليلًا في الشوط الثاني. ليس لدي أي مشكلة معه".

وأكمل: "هل أزعجني حديث مبابي عن الأمور في غرفة الملابس؟ لم يُزعجني الأمر.. لا أخشى أبدًا التحدث مع اللاعبين.. عندما نتحدث على انفراد، أفضل أن يبقى الأمر سرًا، لكن لا مانع لدي من مناقشته، وكما قلت، لا توجد مشكلة".

وواصل: "جئت إلى هنا قبل 4 أشهر كمدربٍ لفريقٍ من فرق الدرجة الأولى في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ويوم مغادرتي، سأغادر كمدربٍ لريال مدريد.. مدربٌ من الدرجة الأولى، بعد أن خضتُ مبارياتٍ في دوري أبطال أوروبا".

واستطرد: "لا أعتقد أن هناك الكثير من المدربين الذين يمكنهم قول الشيء نفسه.. بالنسبة لي، كانت هذه الأشهر الأربعة تجربةً رائعة، وفرصةً هائلةً للتعلم على الصعيدين الشخصي والمهني".

وأتم ألفارو أربيلوا تصريحاته قائلًا: "إن الدفاع عن هذا الشعار والتواجد هنا يوميًا كانت أيضًا تجربةً تعليميةً عظيمة، ودورةً تدريبيةً متقدمة.. في اليوم الذي ينتهي فيه هذا، أعتقد أنني، إلى جانب نضجي، سأرحل بضميرٍ مرتاح".