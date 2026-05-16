كييف تتسلم رفات المئات من قتلاها الجنود من روسيا

أعلن مسئولون في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، أن أوكرانيا تسلمت من الجانب الروسي، مجددا،ً رفات المئات من جنودها القتلى.

وقال المكتب الأوكراني المعني بشؤون أسرى الحرب إنه تم تسليم رفات 528 قتيلاً، يُعتقد، وفقاً للجانب الروسي، أنهم جنود أوكرانيون، وذلك بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من الجانب الروسي، ولكن وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" كانت أفادت أمس بأن من المقرر أيضاً إجراء عملية تبادل للجثامين، مشيرة إلى أن موسكو ستعيد رفات 526 من قتلى أوكرانيا من الجنود، مقابل رفات 41 جنديا روسيا، وذلك نقلاً عن مصادرها.

وفي عمليات التبادل المماثلة خلال السنوات الأخيرة، كان عدد القتلى الأوكرانيين دائماً أكبر بكثير، ويرجح أن السبب يعود إلى تقدم القوات الروسية بشكل مطرد، مما حال دون تمكن الجيش الأوكراني المنسحب في كثير من الأحيان من استعادة جثامين قتلاه.

وبدأ يوم أمس تبادل كبير للأسرى بين موسكو وكييف.

وجاء تبادل ما مجموعه ألف من أسرى الحرب كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار في الفترة من 9 إلى 11 مايو، والذي جرى بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والهدف من وقف إطلاق النار هو بشكل أساسي حماية العرض العسكري بمناسبة ذكرى الحرب العالمية الثانية في روسيا يوم 9 مايو.