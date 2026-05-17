إسرائيل تعلن سقوط صواريخ ومسيرات قرب قواتها جنوبي لبنان

-ادعى الجيش عدم وجود إصابات وسط تعتيم كبير تفرضه إسرائيل على خسائرها الحقيقية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بسقوط صواريخ ومسيرات قرب قواته المتوغلة في جنوب لبنان، وادعى عدم وقوع إصابات.

وقال في بيان: "أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة خلال ليلة الأحد على قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة جنوب لبنان".

وأضاف: "سقطت الطائرات المسيرة والصواريخ بالقرب من القوات، ولم تُسجّل أي إصابات في صفوفها"، وفق ادعائه، بينما تفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية بشأن حروبها على أكثر من دولة في المنطقة، وتمنع تداول الصور والفيديوهات بشأن ذلك.

وباتت مسيرات حزب الله في الآونة الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفها بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، داعيا الجيش إلى إيجاد حل.

يأتي ذلك بينما انعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، الخميس، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، التي انتهت بتمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوما إضافية حتى مطلع يوليو المقبل.

وكان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي، قبل تمديده لمدة شهر حتى 17 مايو الجاري.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل الماضي، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن استشهاد 2969 شخصا وإصابة 9112 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.