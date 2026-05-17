شهدت أسواق محافظة البحيرة، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في أسعار الطماطم، إذ وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيها في بعض الأسواق ولدى الباعة الجائلين، وسط حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية.

كما سادت حالة من الركود في عمليات البيع والشراء نتيجة اختلاف الأسعار من بائع تجزئة لآخر.

وأجرت «الشروق»، جولة ميدانية بالأسواق للتعرف على آراء المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار.

وقالت وفاء السيد، ربة منزل، إن أسعار الطماطم تتراوح ما بين 45 إلى 50 جنيهًا للكيلو، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار تسبب في عودة حالة الركود للأسواق.

وأضافت: «لا توجد حركة بيع أو شراء، ورغم ذلك يتمسك البائع بالسعر المرتفع».

وأكدت غادة سامح، موظفة، أن أسعار الخضروات أصبحت مرتفعة بصورة كبيرة، موضحة أن سعر كيلو الخيار وصل إلى 25 جنيهًا، والبطاطس إلى 10 جنيهات.

وأضافت أن إعداد وجبة بسيطة بدون لحوم أو أسماك أصبح يمثل عبئا على الأسر، خاصة أن الطماطم من السلع الأساسية في معظم الوجبات اليومية.

وقال هاني ضيف، مزارع من مدينة النوبارية، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر على إنتاج محصول الطماطم؛ ما يؤدي إلى انخفاض الكميات المطروحة بالأسواق وارتفاع الأسعار نتيجة تقلبات الطقس.

وأكد عدد من التجار، أن زيادة الأسعار ترجع إلى قلة المعروض من المحصول خلال الفترة الحالية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتداول، فضلًا عن تأثير التغيرات الجوية على الإنتاج، مشيرين إلى أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لجودة المنتج.

وأوضح التجار، أن ضعف الإقبال على الشراء، خاصة من الأسر البسيطة التي تعتمد على الطماطم كسلعة أساسية، تسبب في حالة من الركود داخل الأسواق.

وطالب عدد من المواطنين بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال الجملة؛ لمنع استغلال المناسبات أو تخزين السلع بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح على حساب المواطنين.