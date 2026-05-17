صن داونز يصطدم بطموحات الجيش الملكي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار محبي كرة القدم في القارة الإفريقية في الخامسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، نحو ملعب (لوفتوس) في مدينة بريتوريا، والذي يستضيف مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025 / 2026، بين فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه فريق الجيش الملكي المغربي.

ويسعى صن داونز، الذي خسر نهائي النسخة الماضية للمسابقة القارية أمام بيراميدز (حامل اللقب)، للتتويج بلقبه الثاني في دوري الأبطال، بعد نسخة عام 2016، بينما يأمل الجيش الملكي في استعادة أمجاد عام 1985، عندما أصبح أول فريق مغربي يتوج باللقب القاري.

ويأمل الجيش الملكي في الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، من أجل تسهيل مهمته في التتويج باللقب، قبل لقاء الإياب، الذي يقام في العاصمة المغربية الرباط يوم 24 مايو الجاري.

مشوار بطل المغرب

وعلى مدار 14 مباراة خاضها خلال مسيرته في دوري الأبطال هذا الموسم، أطاح الجيش الملكي ببيراميدز، في دور الثمانية، ليثأر من خسارته أمام الفريق نفسه في الدور ذاته بنسخة المسابقة الماضية.

وفي المربع الذهبي، أقصى الجيش الملكي مواطنه نهضة بركان من المسابقة، حيث اعتمد فريق المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس خلال مشواره بالبطولة القارية على صلابة دفاعية بدلا من الهجوم الكاسح، إذ لم يسجل الفريق سوى ثلاثة أهداف في مرحلة المجموعات، وهو أقل رصيد بين الأندية الـ16 التي شاركت في هذا الدور.

في المقابل، يحلم صن داونز بتحقيق المجد القاري الذي لطالما حفز طموحات النادي على مدار عقد من الزمان تقريبا.

وفقد صن داونز لقب الدوري المحلي، الذي سعى إليه بكل حماس طوال تسعة أشهر، عقب خسارته المباغتة 2 / 3 أمام تي إس جالاكسي يوم الأربعاء الماضي، منهيا بذلك مسيرته في المسابقة وهو متقدم بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه أورلاندو بايريتس، الذي لا يزال متبقيا له مباراتين في المسابقة هذا الموسم

مشوار صن داونز

وتأهل صن داونز إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها لنهائي البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، حيث سبق له التتويج بها عام 2016 على حساب الزمالك، فيما خسر بنهائي نسختي 2001 و2025 على يد الأهلي وبيراميدز على الترتيب.

وخاض صن داونز 12 مباراة في طريقه إلى النهائي، حيث حقق خلالها 7 انتصارات و3 تعادلات، فيما تلقى خسارتين، مما يظهر صعوبة مشواره حتى هذه اللحظة رغم نجاحه.

بدأ مشواره من الدور التمهيدي الثاني، إذ واجه ريمو ستارز النيجيري، وحقق الفوز بنتيجة 5 / 1 في لقاء الذهاب، وفي مباراة الإياب كرر صن داونز تفوقه، حيث تغلب 2 / صفر بملعبه على نظيره النيجيري.

ثم بدأ صن داونز مشواره في دور المجموعات بفوزٍ ثمينٍ 3 / 1 على ضيفه سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية، وفي الجولة الثانية، تعادل بدون أهداف مع مضيفه مولودية الجزائر، قبل أن يتعادل 2 / 2 مع ضيفه الهلال، وتلقى خسارة موجعة 1 / 2 أمام مضيفه الهلال بالجولة الرابعة.

وتعادل صن داونز 1 / 1 مع مضيفه سانت إيلوي لوبوبو في لوبومباشي بالجولة الخامسة.

محطات صعبة

وأوقعت قرعة دور الثمانية صن داونز في مواجهة الملعب المالي، الذي تصدر المجموعة الرابعة في مفاجأة مدوية، إذ كانت المواجهة متقاربة للغاية، حيث بدا أن أبناء جنوب أفريقيا يمتلكون الأفضلية بعد فوزهم الساحق 3 / صفر في مباراة الذهاب على أرضهم، لكنهم تعرضوا لضغط كبير في الإياب بالعاصمة المالية باماكو، حيث كاد منافسه أن يحقق عودة رائعة.

ومنحت أهداف خوليسو موداو وليون وإكرام راينرز صن داونز التقدم الكبير في مباراة الذهاب، وهي النتيجة التي كانت مطلوبة للتأهل لقبل النهائي، بعدما فاز الملعب المالي 2 / صفر في مباراة الإياب.

وفي الدور قبل النهائي، واجه صن داونز منافسه الترجي التونسي للمرة الثالثة على التوالي في الأدوار الإقصائية، وهذه المرة حسم المباراة لصالحه بفوزه 1 / صفر في مباراتي الذهاب والإياب.

كان الترجي حل وصيفا للملعب المالي في المجموعة الرابعة، لكنه أقصى الأهلي ، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبا، من دور الثمانية، ولكن رغم ذلك، أثبت صن داونز تفوقه، حيث فاز ذهابا بتونس بهدف نظيف أحرزه ليون، الذي هز الشباك مجددا في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا، محرزا هدف المباراة الوحيد.