مصرع كهربائي سقط أسفل عجلات قطار في منطقة العياط

لقى كهربائي مصرعه بعد سقوطه أسفل عجلات القطار بمنطقة العياط، أثناء محاولته استقلال القطار المتجه من الجيزة إلى أسيوط.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء وقوف كهربائي يبلغ من العمر 40 عاما، بأحد أبواب القطار انزلقت قدماه وسقط أسفل العجلات، مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات