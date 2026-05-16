أعلنت إدارة الدورة الـ40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية الهاشمية، عن إحياء المطربة اللبنانية ماجدة الرومي حفلاً غنائياً ضمن فعاليات المهرجان يوم 23 يوليو المقبل على خشبة المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية.

ومن المقرر أن يكون هذا الحفل هو الحفل الرئيسي الأول ضمن فعاليات المهرجان، عقب حفل الافتتاح الذي يحييه المطرب الأردني عمر عبد اللات.

ويأتي هذا الحفل ليعيد ماجدة الرومي للغناء في مهرجان جرش بالأردن، بعد غياب عنه لمدة 5 سنوات، حيث أحيت آخر حفل لها فيه عام 2021، رغم أنها لاحقًا أحيت حفلاً غنائياً آخر بشكل مستقل عام 2023 في العاصمة الأردنية عمان.

وهذا العام، اختارت إدارة مهرجان جرش عددًا من وجوه الطرب البارزة في الوطن العربي لإحياء أمسياته، ومنهم الفنان جورج وسوف والفنان تامر حسني الذي سيختتم فعاليات المهرجان بحفل غنائي ضخم يوم 2 أغسطس المقبل.