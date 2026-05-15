قال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، إن النقابة تعاني منذ فترة من وجود مخالفات تتعلق بصحيح التلاوة، مؤكدًا أن هذا الملف “حساس جدًا” بالنسبة لنقابة القراء.

وأوضح "حشاد" عبر برنامج "حوار الخميس" على قناة الحدث اليوم، مساء الخميس، أن نقابة القراء أُنشئت لخدمة القراء والقرآن الكريم وأهل القرآن، مؤكدًا أنهم يؤيدوهم على طول الخط.

وأضاف أن قانون إنشاء النقابة صدر عام 1983، موضحًا أن الأوضاع تغيرت بشكل كبير مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن في السابق كان القارئ يقرأ في مكان محدود وصوته لا يتعدى المكان الموجود فيه، لكن الآن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت ما يُقال في الولايات المتحدة الأمريكية يسمعه الناس في مصر وكل أنحاء العالم.

ولفت إلى أن البعض يطلق على نفسه ألقابًا مثل “قارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي والعربي”، لكن تجده لا يحفظ القرآن الكريم أو لا يجيد حتى قراءة الفاتحة بشكل صحيح.

وتابع أنهم في المسابقات الدولية يصفون المتقدمين ولكن على الصعيد الآخر هناك أشخاص يقدّمون أنفسهم باعتبارهم قراء معروفين، لكن عند اختبارهم يتبين أنهم لا يحفظون القرآن الكريم.

وأكد أن المشكلة تتمثل في صعود بعض الأشخاص إلى “دكة القراءة” دون إتقان التلاوة أو أحكام القراءة الصحيحة، مضيفًا أن النقابة تقدمت حاليًا بتعديلات على قانون إنشائها حتى يضبطون دولة التلاوة في مصر.



وكان نقيب القراء، كشف أن تعديل قانون نقابة القراء يتضمن فرض عقوبات شديدة على المخالفين لصحيح التلاوة، بهدف ضبط الأداء القرآني والحفاظ على قواعد التلاوة السليمة، مضيفًا أنه يناشد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالموافقة على التعديلات المقترحة على قانون النقابة بما يضمن تنظيم العمل داخلها وحماية مكانة التلاوة في مصر.