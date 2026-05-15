كشف هدايت مومبيني، الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن خوض مباراتين وديتين استعدادًا لكأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا المكسيك.

ويخوض منتخب إيران منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، والتي تضم المنتخب الوطني المصري وبلجيكا ونيوزيلندا.

وقال هدايت مومبيني في تصريحات نقلتها وكالة «إيرنا» الإيرانية: «مباراة جامبيا الودية أصبحت مؤكدة الآن، كما ستُقام مباراة أمام بورتوريكو أيضًا بدون جمهور قبل بداية كأس العالم».

وأضاف: «نحن نتواصل خلال الفترة الحالية مع فريق أو فريقين، لكي يخوض المنتخب مباراتين رسميتين خلال معسكر في أنطاليا بتركيا».

وأوضح: «آمل أن يرفع اللاعبون العلم الإيراني في مباريات كأس العالم 2026، بروح الوحدة والتضامن التي تجمع الشعب الإيراني.. بغض النظر عن نتائج اللاعبون بأرض الملعب، لكنني أثق أنهم سيُظهرون فخرهم وحرصهم على تمثيل الشعب الإيراني خير تمثيل».

وتابع: «لم تصل تأشيرات اللاعبين بعد، لكننا نأمل أن تُصدر خلال الفترة المتبقية، مع الأخذ في الاعتبار وعود الفيفا».

واتم: «آمل أن يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويمنع تسييس بطولة كأس العالم، نحن نؤمن بأن الرياضة منفصلة عن السياسة، لذا يجب على الفيفا التدخل وإصدار تأشيرات دخول لجميع اللاعبين».