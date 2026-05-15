غياب هالر عن قائمة كوت ديفوار لكأس العالم

أعلن منتخب كوت ديفوار قائمته الأولية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقررة منتصف يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط طموحات كبيرة بمواصلة التألق القاري على الساحة العالمية.

وشهدت القائمة غياب المهاجم المخضرم سيباستيان هالر بسبب الإصابة، بعدما كان يأمل في تسجيل حضوره بالمونديال، الذي ربما كان سيمثل آخر بطولة كبرى في مسيرته الدولية.

في المقابل، حافظ القائد فرانك كيسي، نجم الأهلي السعودي، على مكانه ضمن خيارات المدرب إيمرس فايي، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة، أبرزها سيكو فوفانا وإبراهيم سانجاري، بالإضافة إلى لاعب الوسط المخضرم جان ميشيل سيري صاحب الـ34 عاما و65 مباراة دولية.

كما ضمت القائمة عددا من المواهب الهجومية الشابة، يتقدمهم أماد ديالو وسيمون إدينجرا وإيلي واهي.

وجاءت القائمة الأولية لكوت ديفوار كالتالي:

حراس المرمى:

يحيى فوفانا – ألبان لافونت – محمد كونيه

المدافعون:

جيسلان كونان – كليمو أكبا – ويلفريد سينجو – جولا دوي – إيفان نديكا – إيمانويل أجبادو – عثمان دياموندي – أوديلون كوسونو

لاعبو الوسط:

فرانك كيسي – سيكو فوفانا – إبراهيم سانجاري – كرايست أولاي – بارفيت جواجون – جان ميشيل سيري

المهاجمون:

سيمون إدينجرا – أماد ديالو – نيكولاس بيبي – إيان جوساند – إيلي واهي – عمر دياكيتي – بازومانا توري – أنجي يوان بوني

ويستهل منتخب كوت ديفوار مشواره في كأس العالم بمواجهة الإكوادور يوم 15 يونيو، قبل الاصطدام بمنتخب ألمانيا يوم 20 من الشهر ذاته، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام كوراساو يوم 25 يونيو