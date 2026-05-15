عراقجي: غياب الثقة يعرقل إنهاء الحرب مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن انعدام الثقة يمثل أكبر عقبة أمام المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وذكر اليوم الجمعة أن طهران منفتحة على المساعدة الدبلوماسية، خاصة من الصين، للمساهمة في التخفيف من التوترات.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الرسائل المتناقضة "جعلتنا مترددين بشأن النوايا الحقيقية للأمريكيين".

وذكر للصحفيين في نيودلهي: "لدينا شكوك بشأن مدى جديتهم"، مضيفا أن المفاوضات ستمضي قدمًا إذا كانت واشنطن مستعدة لإبرام "اتفاق عادل ومتوازن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف في وقت سابق من الأسبوع الجاري أحدث مقترح رسمي قدمته إيران بأنه "هراء". وبينما قيل إن إيران ضمّنت بعض التنازلات النووية في المقترح، فقد أكد ترامب أنه يريد إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد ومنعها من تطوير أسلحة نووية. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

ومع تعثر المحادثات بين إيران والولايات المتحدة خلال وقف إطلاق النار الهش، ما زالت التوترات على حدتها ، الأمر الذي يهدد بإعادة الشرق الأوسط إلى حرب مفتوحة وإطالة أمد أزمة الطاقة العالمية التي أشعلها النزاع.