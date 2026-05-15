وزارة النقل تعلن تشغيل محطة الجولف بالأوتوبيس الترددي

أعلنت وزارة النقل، دخول محطة "الجولف" الخدمة بدءا من غد السبت، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المقيمين بالقاهرة الجديدة والمترددين عليها، وخاصة التجمع الثالث، حيث تقع المحطة على الطريق أعلى نفق الجولف، وتربط مع محور جمال عبدالناصر الممتد داخل القاهرة الجديدة.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، إن محطة الجولف ومحطة المشير طنطاوي، التي سبق دخولها الخدمة في 19 من مارس الماضي، امتدادا للمرحلة الأولى الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة.

وأضافت أنه بدخول هاتين المحطتين الخدمة يتم وصول الأوتوبيس الترددي السريع BRT إلى القاهرة الجديدة، للربط مع شارع التسعين الجنوبي، والربط مع محور المشير طنطاوي، ومع مونوريل شرق القاهرة في محطة المشير طنطاوي.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتنفيذ مشروع الأوتوبيس الترددي السريع BRT بطول 116 كيلو متر.

جدير بالذكر أن المشروع خطوة هامة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وأنه وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تشجيع المواطنين على استخدامه بدلا من السيارات الخاصة، ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، بالإضافة إلى أنه يساهم في تقليل الازدحام، وتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، واختصار زمن الرحلات، خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأوتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري