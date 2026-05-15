ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج مع احتمال توسيع الصفقة لتشمل 750

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، اليوم الجمعة، إن شركة بوينج لصناعة الطائرات ستبرم أول صفقة بيع كبيرة لها إلى الصين منذ ما يقرب من عقد، وذلك من خلال طلب لشراء 200 طائرة، وهي صفقة ذكر أنه تم إبرامها خلال القمة التي عقدها هذا الأسبوع مع نظيره الصيني شي جين بينج، وقد تتوسع لتصل إلى ما يصل إلى 750 طائرة.

ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل الصفقة، كما لم تصدر شركة بوينج ذاتها أي تعليق بشأنها.

ورافق الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، كيلي أورتبرج، ترامب خلال زيارته إلى بكين، ضمن مجموعة كبيرة من رؤوساء الشركات الذين سعوا إلى بيع منتجات وخدمات إلى الصين.

وبالنسبة لشركة بوينج، ستمثل هذه الصفقة انفراجة كبيرة فيما يتعلق بسوق كانت تُعد في السابق محورا أساسيا لاستراتيجيتها للنمو على المدى الطويل.

وأشار ترامب أيضا إلى أن الصفقة ستعود بالفائدة على شركة جنرال إلكتريك، التي أفاد بأنها ستزود شركة بوينج بما بين 400 و450 محركا للطائرات. ولم تصدر شركة جنرال إلكتريك تعليقا فوريا على الاتفاق.

وكان أورتبرج قد أبدى ثقته، الشهر الماضي، في أن أي اتفاق أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة والصين سيتضمن مشتريات من الطائرات، وقال للمستثمرين إنه يتوقع أن يشكل اجتماع ترامب مع نظيره الصيني "فرصة مهمة" لشركة بوينج.