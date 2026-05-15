برناردو سيلفا يرفض العودة إلى بنفيكا

رفض النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، فكرة العودة إلى ناديه السابق بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد سيلفا في تصريحات صحفية أن لديه رغبة في العودة إلى بنفيكا مستقبلًا، لكن ليس في الوقت الحالي، مشيرًا إلى وجود اتصالات بالفعل من مسؤولي النادي البرتغالي لإعادته، إلا أنه رفض العرض.

وأوضح النجم البرتغالي أنه يرغب في حسم مستقبله مع ناديه الجديد قبل الانضمام إلى معسكر منتخب البرتغال استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وتشير تقارير صحفية إلى اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد مع برناردو سيلفا خلال الموسم المقبل، بعد إعلان رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وسبق لبرناردو سيلفا اللعب بقميص بنفيكا بين عامي 2013 و2015 قبل انطلاق مسيرته الأوروبية الكبيرة.