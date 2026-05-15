فرنسا تعلن وصول شارل ديجول إلى بحر العرب لفتح مضيق هرمز

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، كاثرين فوتران، يوم الجمعة، وصول حاملة الطائرات "شارل ديجول" إلى بحر العرب.

وأوضحت فوتران في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن حاملة الطائرات "شارل ديجول" ستساهم في مهمة "محايدة" لفتح مضيق هرمز.

وتابعت: نسعى لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز ولكن بطريقة "غير هجومية"، منوهة إلى أن حاملة الطائرات "شارل ديجول" ليست في مضيق هرمز.

وكانت فرنسا إلى جانب 25 دولة، أعلنوا أمس الخميس، دعم إطلاق مهمة عسكرية متعددة الجنسيات "مستقلة ودفاعية بحتة" لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل استمرار الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن عبر الممر البحري الحيوي منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير 2026، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي الإعلان عن المهمة ضمن تحركات تقودها فرنسا وبريطانيا، منذ أبريل الماضي، لتأمين حرية الملاحة وحماية حركة التجارة الدولية في الممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، تعطيل 4 سفن وتغيير مسار 75 منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 أبريل الماضي.

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إن 30 سفينة عبرت المضيق منذ مساء الأربعاء، وهو رقم لا يزال أقل بكثير من المعدل اليومي المعتاد قبل الحرب، الذي كان يبلغ نحو 140 سفينة يومياً.