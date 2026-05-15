الأمطار السوداء تنهمر على مدينة ريازان الروسية بعد استهداف أوكرانيا مصفاة نفط

شنت أوكرانيا هجوماً على واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، والواقعة في مدينة ريازان، مما دفع السلطات المحلية إلى فرض تدابير سلامة وسط مخاوف من تداعيات بيئية محتملة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأكد الهجوم روبرت بروفدي، وهو قائد وحدة مسيرات أوكرانية والمعروف باسم "ماديار"، في بيان عبر تطبيق تليجرام اليوم الجمعة.

كما أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بشكل منفصل باندلاع "حريق هائل" في المنشأة.

وفي أعقاب الضربة، تحدثت منصة "كيدر.ميديا" المستقلة المتخصصة في الأخبار البيئية عن تساقط أمطار سوداء، وهو ما قد يشير إلى تعرض مصنع إنتاج الوقود لأضرار.

ولم ترد شركة "روسنفت بي جي إس سي"، أكبر منتج للنفط في روسيا والمالكة لمصفاة ريازان، على طلب للتعليق.

وتقع المصفاة على مسافة نحو 120 كيلومتراً "75 ميلاً" من موسكو، بطاقة تبلغ نحو 340 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن السلطات المحلية الروسية في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الهجوم الأوكراني بالمسيرات الذي استهدف مدينة ريازان أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين

وقال بافيل مالكوف، حاكم المنطقة التي تقع جنوب شرق موسكو، إن أضرارا لحقت بمبنيين سكنيين ومنشأة صناعية.

وأفادت قنوات عبر تطبيق تليجرام بأن المنشأة الصناعية كانت مصفاة ريازان التي تقول المصادر الصناعية إنها ثالث أكبر مصفاة في روسيا. وجرى رصد حريق كبير هناك.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن هجوما أوكرانيا كبيرا على نحو استثنائي بالمسيرات استهدف الكثير من المناطق الروسية ليلا. وأضافت أن الدفاعات أسقطت 355 جسما طائرا عدائيا. ولم يتسن التحقق من الأرقام بالتفصيل.