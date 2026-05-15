الجمعة 15 مايو 2026 5:26 م القاهرة
واشنطن.. انطلاق اجتماعات اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل

بيروت - الاناضول
نشر في: الجمعة 15 مايو 2026 - 5:09 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مايو 2026 - 5:09 م

انطلقت، الجمعة، اجتماعات اليوم الثاني من جولة المحادثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

وذكر مصدر مطلع لمراسل الأناضول، أن اجتماعات اليوم الثاني من الجولة الثالثة من مباحثات الطرفين انطلقت في مقر الخارجية الأمريكية، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الخميس، انتهت اجتماعات اليوم الأول من جولة المحادثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد ساعات من انطلاقها، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر مصدر مطلع لمراسل الأناضول، أن اجتماعات اليوم الأول انتهت على أن تستكمل الجمعة، دون مزيد من التفاصيل.

