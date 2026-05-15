الإمارات تمد خط أنابيب جديد لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) دخول خط أنابيب النفط الجديد "غرب-شرق1" الذي سيضاعف الطاقة التصديرية لأدنوك عبر ميناء الفجيرة وبعيدا عن مضيق هرمز حيز التشغيل العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المقر الرئيس للشركة اليوم الجمعة.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن الشيخ خالد بن محمد اطلع خلال الاجتماع على مستجدات مشروع خط أنابيب "غرب–شرق 1"، مؤكدا ضرور بتسريع إنجازه للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.

واستعرض الشيخ خالد بن محمد أداء "أدنوك"، مشيدا بالتقدم الملموس الذي تحرزه في تنفيذ مشروعات النمو الرئيسية. وأكد أن "أدنوك" تتمتع بمكانة راسخة بصفتها مُنتِجاً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة، وبالمرونة التي تتيح لها زيادة الإنتاج بشكل مسئول لتلبية احتياجات السوق عند توفر قدرات التصدير اللازمة.

يذكر أن دولة الإمارات تصدر أغلب إنتاجها النفطي حاليا عبر مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعليا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها في 28 فبراير الماضي، ما أدى إلى انخفاض هائل في صادرات النفط من الإمارات وغيرها من دول الخليج التي تصدر إنتاجها عبر المضيق.

ومنذ إغلاق المضيق تعتمد الإمارات على خط أنابيب ينقل حوالي 5ر1 مليون برميل نفط من حقول الإنتاج في أبوظبي إلى ميناء التصدير في الفجيرة على ساحل بحر عمان لتجاوز مضيق هرمز.

من ناحية أخرى أشادت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك" بالتقدم في تطوير المرحلة الأولى من منظومة "تعزيز" للكيماويات في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة، مؤكدةً دورها المحوري في إنشاء سلاسل قيمة محلية جديدة.

ورحب الشيخ خالد بن محمد باتفاقيات التوريد طويلة الأمد وتوفير المواد الأولية التي أعلنت عنها "تعزيز" خلال منصة "اصنع في الإمارات 2026"، وشراكتها مع "ألفا ظبي القابضة" لإجراء دراسة جدوى لإنتاج ما يصل إلى 14 مادة كيماوية صناعية في دولة الإمارات.