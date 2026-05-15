أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2951 شهيدا و8 آلاف و988 مصابا، بعد إحصاء 55 شهيدا و164 مصابا خلال آخر 48 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى الأربعاء، ارتفعت إلى "2951 شهيدا و8988 مصابا".

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي، وارتفاع أعداد الضحايا في لبنان، بالتزامن مع انطلاق جولة محادثات ثالثة بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن.

والأربعاء، أعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2896 شخصا وإصابة 8 آلاف و824 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتواصل فيه إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي، بتنفيذ عمليات قصف وتفجير منازل ومنشآت في عشرات البلدات اللبنانية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.