وكالات تابعة للأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في السودان وتدعو لتأمين وصول المساعدات فورًا

حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الأوضاع في السودان قابلة لمزيد من التدهور، مع تزامن أزمة جوع متفاقمة مع بداية موسم الأمطار.

وجاء في بيان مشترك صادر عن عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، دعت إلى ضمان حرية وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون عوائق، أن الأوضاع في السودان الواقع شرق أفريقيا، الذي مزقته حرب أهلية مستمرة منذ 3 سنوات، "مقلقة للغاية."

واستندت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى أحدث تحليل صادر عن دليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرجع عالمي في مجال الأمن الغذائي يضم نحو 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إغاثية.

وأظهر التحليل أن نحو 19.5 مليون شخص -أي ما يقارب 40% من سكان السودان- يواجهون خطرا حادا في الأمن الغذائي.

وأشار التحليل إلى أن 14 مليون شخص يقعون ضمن ما يُعرف بالمرحلة 3 وفق دليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة تتسم بالجوع الحاد.

يقع أكثر من 5 ملايين شخص في المرحلة 4 وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة تشير إلى حالة طوارئ إنسانية، فيما يوجد نحو 135 ألف شخص في المرحلة 5 والأخيرة، وهي المرحلة التي تصف أوضاعا ترقى إلى مستوى المجاعة.

وذكر البيان أنه "من المتوقع أن تتدهور الأوضاع بصورة أكبر خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر".

وسلطت الوكالات الضوء على إقليم كردفان باعتباره مصدر قلق خاص، حيث أدى القتال بين قوات الدعم السريع والقوات الحكومية إلى زيادة أزمة الإمدادات الغذائية.

وقالت الوكالات إن قوات الدعم السريع تفرض حصارا على عدد من المدن وتمنع قوافل المساعدات من الوصول، مما يؤدي إلى تفاقم النقص في الإمدادات.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيانها إلى "وقف فوري للأعمال القتالية، وإلى التزام طرفي النزاع بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية."

وناشدت المنظمات الثلاث أيضا المجتمع الدولي زيادة التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية في السودان بشكل عاجل.