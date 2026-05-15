إيران: مضيق هرمز مغلق فقط أمام الأعداء

قالت إيران إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الشحن من كل الدول الصديقة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية بريكس في نيودلهي اليوم الجمعة إلى أنه "من وجهة نظرنا فإن مضيق هرمز ليس مغلقا خاصة أمام الدول الصديقة. إنه مغلق فقط أمام أعدائنا".

وألمح عراقجي أيضا إلى احتمالية رفع القيود المفروضة من جانب البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا مشروط بإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير.

وأضاف: "وبعدها سنضمن العبور الآمن لكل سفينة".

وبعد فترة قصيرة من انطلاق الحرب، سيطرت القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز الحيوي لتجارة الطاقة. وأدت التهديدات وعمليات التفتيش والهجمات على السفن إلى توقف حركة الملاحة بشكل شبه كامل.

ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الطاقة والوقود بشكل كبير على مستوى العالم.