يرى عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن جمهور القلعة البيضاء سيكون له دور كبير في مباراة اتحاد العاصمة غدًا، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وأضاف اللاعب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: «مباراة النهائي غدًا مختلفة، وتوقيت المباراة مهم جدًا، لأن الزمالك مرتبط بعدها بمباراة حاسمة في الدوري».

وواصل عمر جابر: «الجائزة المادية حال التتويج بالكونفدرالية ستساعد في حل الأزمات المالية التي يمر بها النادي، وجماهير الزمالك تستحق الفرحة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج باللقب».

وأضاف: «لاعبو الزمالك يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق بطولتي كأس الكونفدرالية والدوري لإسعاد الجماهير، والمباريات النهائية تكون لها تفاصيل مختلفة، والمواجهة ليست سهلة، لكن هدف الزمالك هو تحقيق اللقب».

واختتم قائد الفريق تصريحاته: «أقدم التعازي مجددًا لمحمد شحاتة في وفاة والده، وقد أظهر اللاعب شجاعة كبيرة في لقاء الذهاب، ونسعى لإسعاده بتحقيق اللقب غدًا».