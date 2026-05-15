ترامب: لا أمانع تعليق برنامج إيران النووي 20 عاما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‌اليوم الجمعة، إنه لا يمانع أن تعلق إيران برنامجها النووي لمدة ⁠20 عاما، لكن يجب أن يكون هناك التزام "حقيقي" من طهران.

وأضاف أنه يدرس رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي ‌تشتري ⁠النفط الإيراني، وأنه سيتخذ قرارا في هذا الشأن قريبا، وفقا لوكالة رويترز.

وكان ترامب ⁠يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء ⁠عودته إلى الولايات المتحدة بعد ⁠زيارة رسمية استغرقت يومين إلى الصين.

وأكد ترامب، في وقت سابق، أنه لن يصبر ⁠كثيرا على إيران، وحثها على إبرام اتفاق مع واشنطن.

وذكر ترامب في ‌مقابلة ⁠مع برنامج "هانيتي" عبر فوكس نيوز: "لن ⁠أتحلى بمزيد من الصبر.. ⁠يجب عليهم التوصل ⁠إلى اتفاق"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كما صرح ترامب بأنه ناقش الملف الإيراني مع الرئيس ⁠الصيني شي جين بينج، وإنهما لا يرغبان في أن تمتلك إيران أسلحة نووية ويريدان ‌فتح "المضيق". واجتمع ⁠الزعيمان في بكين في ختام زيارة ترامب الرسمية ⁠إلى الصين.

وقال ترامب: "توصلنا لحلول للعديد من ⁠المشاكل المختلفة التي لم ⁠يكن بوسع آخرين حلها"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

من جانبها، دعت بكين اليوم الجمعة إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز "في أقرب وقت ممكن"، على هامش القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب.

وتقيّد إيران حركة الملاحة في المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية "يجب إعادة فتح الممرات البحرية في أقرب وقت ممكن استجابة لدعوات المجتمع الدولي، يجب إرساء وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لتسهيل استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".

وشدد البيان على أن "لا مبرّر لاستمرار هذه الحرب التي ما كان يجب أن تندلع أصلا".

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز أمس إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد عدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.