إسرائيل تدعي استهداف عز الدين الحداد قائد كتائب القسام

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في حكومته يسرائيل كاتس، الجمعة، استهداف "عز الدين الحداد" قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في هجوم بمدينة غزة.

فيما لم يصدر عن كتائب القسام أو حماس، أي تعليق بالخصوص حتى الساعة 17:40 تغ.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إنه "بناءً على أوامر" منهما "شن الجيش الإسرائيلي هجوما في مدينة غزة على عز الدين الحداد"، دون أن يؤكدا ما إذا كان الهجوم أدى إلى اغتياله من عدمه.

ومبررا الهجوم على الحداد رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، ادعى البيان، أن الحداد، "أحد مهندسي" هجوم 7 أكتوبر 2023.

وزعم أن الحداد، "رفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنزع سلاح حماس، وإخلاء قطاع غزة من السلاح".

وأضاف البيان، أن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يطبقان سياسة الحكومة بعدم احتواء التهديدات وإحباط الأعداء مسبقا"، على حد تعبيره.