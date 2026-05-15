الجامعة العربية: الحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية إحدى أهم أولوياتنا

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اجتماع وزراء ثقافة دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في في إطار أعمال منتدى روسيا - العالم الإسلامي" الإقتصادي الدولي بمدينة كازان، بحضور وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا.

وقال الوزير مفوض الدكتور يوسف بدر مشاري مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن مشاركة الأمانة العامة للجامعة تأتي للعام الثاني على التوالي، ونتطلع إلى أن تصبح هذه الاجتماعات في مدينة كازان المضيافة التي تم اختيارها في 2026 عاصمة للثقافة الإسلامية تقليدا جيدا يسهم في تعزيز أصر الصداقة بين العالمين العربي والإسلامي وروسيا.

وأوضح مشاري خلال كلمة الأمانة العامة أن الحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية وتشجيع الإهتمام بها يمثل إحدى أهم أولويات الجامعة العربية باعتباره شرطا لازما لحماية الهوية الحضارية العربية الفريدة التي تعرضت على مدى التاريخ مرارا لمحاولات محوها. وهذا ما نراه حتى الآن في فلسطين.

وأكد مشاري أن الحوار القائم على الإحترام المتبادل بين الثقافات والأديان والحضارات مطلوب لضمان الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في الوطن العربي والعالم برمته، معتبرا أن التنوع الثقافي والحضاري يشكل أهم ركيزة للعالم متعدد الأقطاب ومصدرا للقوة والثراء للبشرية جمعاء.