استشهاد 3 مسعفين في استهداف إسرائيلي لمركز الدفاع المدني جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الجمعة، استشهاد 3 مسعفين في استهداف إسرائيلي لمركز الهيئة الصحية بالدفاع المدني وتدميره بشكل كامل في قضاء النبطية (جنوب)، ما يرفع حصيلة القتلى اليوم إلى 10.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر مركز الهيئة الصحية - الدفاع المدني، في (بلدة) حاروف، قضاء النبطية".

وأضاف البيان، أن الهجوم "أدى إلى استشهاد 3 من المسعفين، وإصابة مسعف رابع بجروح خطرة، وتدمير المركز بشكل كامل"، ما يرفع حصيلة القتلى في لبنان الجمعة إلى 10 بحسب بيانات رسمية.

واعتبر أن "هذه الجريمة دليل إضافي على النهج الوحشي الذي يعتمده العدو الإسرائيلي المحتل ضاربا بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي، مستغلا صمت المجتمع الدولي لمضاعفة الجرائم بحق الإنسانية".

وجددت وزارة الصحة، "شجبها واستنكارها لهذا المسلسل المتمادي من الاعتداءات"، مؤكدة أنها "مستمرة برفع الصوت ولن تصمت عن كل هذه الاعتداءات الهمجية".

وجاء بيان الوزارة تزامنا مع إعلان الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو الجاري، رغم انتهاكه بشكل يومي من الجيش الإسرائيلي، في ظل صمت أمريكي باعتباره راعي التفاوض بين تل أبيب وبيروت.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن استشهاد 2951 شخصا وإصابة 8 آلاف و988، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.