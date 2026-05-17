حزب الله يعلن استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في بلدة رشاف برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في بلدة رشاف برشقة صاروخية.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن «الهجوم يأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين».

وفي بيان آخر، أشار إلى أن عناصره استهدفوا صباح الأحد، جرّافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة، وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وأمس السبت، أعلن حزب الله تنفيذ 19 عملية ضد مواقع وتجمعات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، مشيرا في سلسلة بيانات إلى أن العمليات شملت استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي الخيام والناقورة باستخدام مسيرات انقضاضية، إضافة إلى استهداف آليات عسكرية في بلدة الطيبة من نوع هامر ونميرا، وتحقيق إصابات مباشرة.

وأشار إلى استهداف موقع بلاط المستحدث بقذائف مدفعية، وتنفيذ هجمات مدفعية وصاروخية على تجمعات وآليات عسكرية في منطقة خلة راج في بلدة دير سريان على مراحل متكررة.

وأوضح أنه جرى استهداف مقر قيادي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بعدة هجمات متتابعة، باستخدام مسيّرات انقضاضية وقذائف مدفعية وصليات صاروخية، إلى جانب استهداف آلية عسكرية على طريق البياضة الناقورة.

وذكر أن العمليات شملت استهداف ثكنة يعرا باستخدام سرب من المسيرات الانقضاضية، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجّه في البياضة، فيما استهدف «الحزب» كاميرا مراقبة عسكرية في بلدة الطيبة بمسيّرة انقضاضية، إضافة إلى تجمعات لآليات وجنود في أطراف بلدة حداثا باستخدام رشقات صاروخية.