3 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 3 شهداء وجرحى جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استهدف الاحتلال مطبخًا يتبع لمؤسسة تركية بالقرب من مخازن أبو أسد قرب المستشفى وسط القطاع.

ونقلت وكالة «شهاب» عن مصدر في مستشفى الأقصى، قوله إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بغارة إسرائيلية على خان يونس، مع مواصلة قوات الاحتلال خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات القصف وإطلاق النار المكثف في عدة مناطق من القطاع.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكد مصدر طبي استشهاد المواطن عبد الله أحمد أبو مصطفى، وإصابة آخرين بجروح، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال على منطقة كراج رفح في خان يونس.

وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت صباح الأحد، المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي وجنوبي خان يونس، في حين قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.