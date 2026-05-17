غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية إلى 871 شهيدا و2562 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 6 شهداء و19 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 871 شهيدًا، و2562 إصابة، و776 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و763 شهيدًا، و172 ألفًا و664 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بغارة إسرائيلية على خان يونس، مع مواصلة قوات الاحتلال خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات القصف وإطلاق النار المكثف في عدة مناطق من القطاع.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكد مصدر طبي استشهاد المواطن عبد الله أحمد أبو مصطفى، وإصابة آخرين بجروح، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال على منطقة كراج رفح في خان يونس.

وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت صباح الأحد، المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي وجنوبي خان يونس، في حين قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.