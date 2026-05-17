المحكمة الجنائية الدولية تصدر 5 مذكرات توقيف جديدة بحق مسئولين إسرائيليين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 5 مذكرات توقيف جديدة بحق إسرائيليين، ثلاث منها بحق سياسيين واثنتان بحق مسئولين عسكريين.

وبحسب صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، لم يتضح بعد تاريخ إصدار هذه المذكرات.

وأصدرت المحكمة ذاتها مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت في نوفمبر 2024، بعد أن قدم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبا علنيا لاستصدار المذكرتين في مايو من العام ذاته.

وقال خان حينها إن نتنياهو وجالانت مسئولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نتيجة لأعمال إسرائيل خلال الحرب على غزة.