يديعوت أحرونوت: إسرائيل في حالة تأهب قصوى لاحتمال استئناف الهجمات على إيران

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "في حالة تأهب قصوى" لاحتمال استئناف الهجمات على إيران، وذلك بحسب ما نقلته عن مصادر حكومية.

وجاء في التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تنتظر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشار إلى أن هناك مؤشرات متزايدة على أن ترامب قد خلص إلى أن طهران غير مستعدة لقبول شروطه لإنهاء الحرب.

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان بقوة لاستئناف الأعمال العدائية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت أمس الأول الجمعة، بأن البنتاجون يستعد لاستئناف الحرب لأن الأهداف الأصلية لواشنطن لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئولين في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات على إيران في وقت مبكر من الأسبوع .